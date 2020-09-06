МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. S7 Group разрабатывает проект по созданию грузового самолета для малой авиации, сообщила РИА Новости представитель компании.

Газета "Известия" в воскресенье со ссылкой на презентацию S7 сообщила, что в России готовят новый проект по производству легких грузовых самолетов Greenwing. Для его запуска S7 Group ищет якорного заказчика на первые 50 машин. Самолет предназначен для доставки грузов в труднодоступные населенные пункты на расстояние до 1,5 тысячи километров, цена одной машины составит около 3 миллионов долларов.

"S7 Group действительно разрабатывает проект по созданию грузового самолета для малой авиации. Мы рассчитываем, что самолёт будет производиться полностью из российских композитных материалов с применением инновационных технологий, на воздушных судах будет установлена отечественная авионика", — сказала представитель S7.

"Известия" пишут, что самолет грузоподъемностью 2,7 тысячи килограммов и максимальной взлетной массой 5,7 тысячи килограммов сможет развивать скорость до 325 километров в час. Максимальная дальность полета составит 1,5 тысячи километров, при полной загрузке — 600 километров.

Таким образом, с аэродрома Торбеево в Московской области, где компания планирует организовать производство и техническое обслуживание этих машин, самолет при неполной загрузке сможет долететь до Урала.

Газета отмечает, что в Торбеево S7 ранее планировала запустить производство бизнес-джетов, о чем заявляла в 2018 году. Тогда объем инвестиций оценивался на уровне 13 миллиардов рублей. О ходе реализации проекта в компании не сообщали.

Как подчеркивает издание, самолет сможет взлетать и садиться на грунтовые полосы длиной 500 метров, что является преимуществом при полетах в удаленные населенные пункты: в России грунтовых полос в три раза больше, чем полос с покрытием. Сегодня для полетов в удаленные населенные пункты Дальнего Востока и Крайнего Севера используются в основном старые советские самолеты Ан-2 с максимальной дальностью полета с нагрузкой — 990 километров. Оператором воздушных судов Greenwing выступит S7.