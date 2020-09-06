УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская область), 6 сен — ПРАЙМ. ФГУП "Росморпорт" и холдинг "Новотранс" заключили соглашение по реализации проекта Lugaport, в частности предусматривается создание акватории и установка средств навигационного оборудования.

Документ по реализации проекта "Универсальный торговый терминал "Усть-Луга" (проект Lugaport) в морском порту Усть-Луга подписан между гендиректором Росморпорта Андреем Лаврищевым и президентом группы компаний "Новотранс" Константином Гончаровым в присутствии министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

"Проект обеспечит, в том числе, условия для переориентации отечественных грузопотоков из Прибалтики и Финляндии", — отметил Лаврищев.

Соглашение предусматривает создание Росморпортом объектов федеральной собственности: формирование акватории, а также установку средств навигационного оборудования. Площадь акватории терминала — 98 гектаров с отметкой дна до 17,5 метра. Общий объём дноуглубления оценивается в 11,5 миллиона кубометров.

"Реализация проекта Lugaport позволит создать один из самых современных многопрофильных терминалов на Северо-Западе России, переваливающих широкую номенклатуру экспортных грузов. Подписанное соглашение регулирует порядок взаимодействия ФГУП "Росморпорт" и холдинга "Новотранс", что позволит эффективно и в запланированные сроки приступить к строительству объектов терминала", — заявил Гончаров.

Еще в ноябре 2018 года дочернее предприятие холдинга "Новотранс" — "Новотранс актив" с ФГУП "Росморпорт" заключили соглашение об определении порядка взаимодействия сторон при проектировании объектов, предусмотренных проектом "Универсальный торговый терминал "Усть-Луга". Как ранее сообщал Гончаров, соглашение регулирует порядок взаимодействия Росморпорта и "Новотранса" при разработке проектной документации терминала. Строительство терминала началось в августе 2019 года группой компаний "Новотранс" совместно с ОАО "Компания Усть-Луга". Проект реализуется в рамках мероприятий по увеличению экспортно-импортного потенциала портов РФ.

Универсальный терминал Lugaport — инвестпроект группы компаний "Новотранс" в морском торговом порту Усть-Луга Ленинградской области. Он предназначен для перевалки генеральных, навалочных, зерновых грузов и пищевых продуктов. Терминал будет обеспечивать возможность приема до 1,1 тысячи вагонов в сутки со станции примыкания Лужская Генеральная, а также прием и обработку судов класса Panamax, New-Panamax, Baby-Capesize с осадкой до 15,5 метра.

Проект Lugaport включен в стратегические документы развития транспортной инфраструктуры РФ. Общий объем инвестиций — 46,5 миллиарда рублей, из которых 38 миллиардов — собственные инвестиции "Новотранса". Общий объем перевалки на терминале составит 24,3 миллиона тонн в год.