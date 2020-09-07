МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ/. Роскачество по итогам анализа производящегося в РФ хлеба сорта "Бородинский" пришло к выводу о его безопасности, но отметило низкое содержание витаминов, а в некоторых образцах — недостаточную пищевую ценность, а также недостоверность маркировки, говорится в сообщении организации.

Роскачеством были проверены 26 образцов хлеба (19 были изготовлены по ГОСТу) из Москвы и Московской области, Ставропольского края, Вологодской, Волгоградской, Омской, Ярославской, Липецкой, Белгородской, Свердловской и Курганской областей, стоимостью от 4,33 до 20,99 рубля за 100 граммов.

Хлеб исследовался по 469 показателям безопасности, качества, достоверности маркировки и потребительских свойств. Замечаний по показателям безопасности не было: эксперты не обнаружили консервантов, улучшителей, опасных микроорганизмов, а также отметили высокое содержание пищевых волокон и минеральных веществ. Между тем, у нескольких торговых марок были выявлены пестициды, которые не нормируются техрегламентом о безопасности пищевой продукции: по мнению экспертов, они могли попасть в хлеб из муки.

"По содержанию фосфора, кальция, магния, натрия и марганца нареканий не было. А вот витаминов в бородинском оказалось маловато. Полностью опережающим требованиям стандарта Роскачества по содержанию витаминов В1, В2, В3 и Е не смог соответствовать ни один товар. Абсолютно у всех — замечания по содержанию витамина Е", — также отмечают эксперты Роскачества, уточняя, что низкое содержание витаминов В1, В2 и В3 было зафиксировано у половины образцов, витамина Е — во всех образцах.

"Многие производители бородинского сообщают в маркировке, что содержание белка в их хлебе — 6,9%. Исследование показало, что ценного органического вещества в товарах еще меньше — от 4,5% до 6,5%. Это обусловлено низким содержанием белка в самой муке", — также говорится в сообщении. Кроме того, у трети товаров мякиш был излишне светлый: по мнению экспертов, это могло быть связано с нарушением соотношения ржаной и пшеничной муки.

Кроме того, были замечания по мягкости и эластичности мякиша, пористости, а также к достоверности маркировки массы нетто и пищевой ценности. Роскачество напоминает, что на вкус бородинский хлеб должен быть с характерной кислинкой, его оптимальная кислотность — 8-10 градусов: если она низкая, вкус будет недостаточно выраженным, если высокая — слишком кислым. Сам хлеб должен быть без трещин, с кориандром на поверхности и без подгорелой корки, а его цвет — темно-коричневым.