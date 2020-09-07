МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российские магазины стали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", который вступил в силу 26 июня, пишет РБК.

Проблема возникла из-за трактовки его нормы, которая требует на этикетке указывать место происхождения и год урожая винограда. Однако технологии изготовления коньяков и многих вин не всегда позволяют выполнить это условие, утверждают участники рынка.

Проблемы с новым форматом этикеток затрагивают коньяки, а также некоторые виды шампанского и столовых вин. С отказами в поставках продукции уже столкнулись производители плодовых вин и коньяков, в частности, Ереванский коньячный завод — производитель коньяка "Арарат".