МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Кипрская газета Politis назвала россиян и украинцев, получивших в 2008–2012 годах в обмен на инвестиции гражданство Кипра

Как пишет РБК, издание ссылается на письмо президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Всего за этот период кипрское гражданство получил 141 человек, 34 из которых на момент подачи заявления "входили в группу высокого риска".

Из этих 34 человек в списке значатся следующие россияне:

Михаил Кузовлев — первый замглавы, член правления госкорпорации ВЭБ.РФ;

Алексей Ушамирский — предправления группы компаний ВИД;

Леонид Лебедев — экс-сенатор от Чувашии и совладелец группы "Синтез";

Антон Белобрагин — владелец торговой сети Spar и Тульского мясокомбината;

Игорь Шаталов — член совета директоров Белгазпромбанка и первый замглавы финансово-экономического департамента "Газпрома";

Игорь Макаров — президент международной группы компаний "Арети";

Александр Фролов — совладелец, президент, председатель совета директоров металлургической компании Evraz;

Игорь Кесаев — владелец и президент группы компаний «Меркурий», в которую входят в том числе табачный дистрибьютор ГК «Мегаполис», торговая сеть «Дикси» и девелопер «Меркурий Девелопмент»;

Алексей Матвеев и Александр Муранов — заместители председателя правления Газпромбанка;

Людмила Коган — гендиректор компании «БФА-Девелопмент» и вдова бывшего владельца банка «Уралсиб», получившая в наследство 81,8% кредитной организации, а также ее покойный супруг Владимир Коган;

Татьяна Корсакова — учредитель благотворительного фонда «Добросердие». Ее мужа, экс-главу Банка Москвы Андрея Бородина, в России признали виновным в растрате более 14,5 млрд руб. и заочно приговорили к 14 годам лишения свободы. Бизнесмен находится в Великобритании, которая предоставила ему убежище;

Григорий Березкин — владелец группы компаний ЕСН;

Ян Абрамов — бизнесмен и муж певицы Алсу;

Владимир Столяренко — экс-президент Еврофинанс Моснарбанка, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко.

По данным издания, гражданство Кипра получили и ряд украинских бизнесменов — миллиардер Игорь Коломойский, соучредитель и совладелец финансово-промышленной группы "Приват" Геннадий Боголюбов, глава группы "Энергетический стандарт" Константин Григоришин и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, совладелец корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталий Гайдук.