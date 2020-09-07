ХЕЛЬСИНКИ, 7 сен — ПРАЙМ. Финская государственная компания Posti Group Oyj рассматривает продажу своего подразделения в России Itella, рассказала РИА Новости директор по связям с общественностью Posti Group Пиа Кумпулайнен.

"Posti Group подтверждает, что Fairmont Capital выразил заинтересованность в приобретении бизнеса Itella Russia. Однако условий для осуществления возможной сделки нет, и существуют значительные неопределенности, связанные с её реализацией. На данный момент Posti не комментирует это более подробно", — отметила Кумпулайнен.

Ранее в понедельник газета "Ведомости" сообщила, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство фирмы "Фермонт капитал" о приобретении ООО "Ителла" и связанных с ней структур.

Согласно отчету Posti, чистый объем продаж Itella Russia в 2019 году составил 82,8 миллиона евро, а в первом полугодии текущего года показатель снизился до 30,7 миллиона с 39,1 миллиона евро годом ранее, в связи с реструктуризацией.

Itella — дочерняя компания финской Posti Group Oyj, международная сервисная компания, принадлежащая правительству Финляндии. Itella ведет деятельность в одиннадцати странах Европы, включая Россию. Ежегодный оборот, по данным компании, превышает 1,5 миллиарда евро.

Posti Group Oyj специализируется на почтовых операциях, логистике и услугах финансового администрирования. Дочерняя компания Posti Group — Posti Oy — имеет обязательство по предоставлению универсальных почтовых услуг в Финляндии.