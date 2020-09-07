МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила предоставления бюджетных субсидий на строительство автозаправок сжиженным природным газом (СПГ), следует из постановления правительства на портале правовой информации.

"Настоящие правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов производственной и заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа на возмещение части затрат на создание такой инфраструктуры", — говорится в документе.

Всего предполагается строительство 79 таких заправок вдоль федеральных трасс.

Устанавливается, что субсидии будут предоставляться инвесторам, прошедшим конкурсный отбор министерства энергетики. Ведомство будет проводить конкурс по каждому отдельному проекту, предусматривающему создание на одной автомобильной дороге сети криогенных заправок.

Минэнерго будет размещать на своем сайте конкурсную документацию, где будут указаны ключевые условия проекта, требования к нахождению заправок, даты проведения отбора и максимальный размер субсидии для проекта. Затем участники конкурса должны будут представить свои инвестпроекты с указанием сроков их реализации, графика строительства заправок и запрашиваемого размера субсидии.

Координировать работу федеральных исполнительных органов власти в сфере развития инфраструктуры СПГ-заправок будет межведомственная комиссия на базе Минэнерго, также говорится в постановлении кабмина.