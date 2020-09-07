МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Группа компаний "Мать и дитя" (МD Medical Group Investment, MDMG), одна из крупнейших компаний на российском рынке частных медицинских услуг, планирует в ближайшие годы направлять до 50% чистой прибыли на выплату дивидендов, заявил гендиректор группы Марк Курцер в ходе телефонной конференции.

Отвечая на вопрос, какую стратегию "Мать и дитя" планирует выбрать по дивидендам с учетом значительного снижения капитальных затрат в течение ближайших нескольких лет, Курцер сказал: "Мы считаем, что мы сможем ежегодно направлять до 50% чистой прибыли на выплату дивидендов".

Сеть клиник "Мать и дитя" принадлежит МD Medical Group Investment (MDMG), зарегистрированной на Кипре в 2010 году. Основной акционер группы — ее основатель Марк Курцер. В группу входит 42 медицинских учреждения — шесть многопрофильных госпиталей и 36 амбулаторных клиник. Сеть работает в 25 субъектах РФ. Чистая прибыль группы по МСФО в 2019 году сократилась на 2% и составила 2,787 миллиарда рублей.