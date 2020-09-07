МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Входящая в группу АФК "Система" биотехнологическая компания "Система-Биотех" зарегистрировала в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения тест-системы для выявления коронавируса, которые позволяют получить результат за 15 минут, говорится в сообщении АФК "Системы".

"Инновационная биотехнологическая компания "Система-Биотех", входящая в группу АФК "Система", сообщает о регистрации Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения новой российской тест-системы для выявления коронавируса, которая является альтернативой метода ПЦР и позволяет получить результаты анализа на COVID-19 в лаборатории в течение всего 15 минут", — уточняется в сообщении.

Выпускать новые тесты будет завод "Биннофарм" (входит в Alium), который также производит ранее зарегистрированные тест-системы для экспресс-диагностики COVID-19, а также первую российскую вакцину против коронавируса. В сотрудничестве с заводом "Биннофарм", компания "Система-Биотех" сможет производить тест-системы в объеме порядка 100 тысяч реакций в неделю, чтобы обеспечить потребности медучреждений и коммерческих заказчиков в быстрой и точной диагностике в случае наступления второй волны эпидемии коронавирсусной инфекции.

"Разработанная компанией "Система-Биотех" тест-система REAL RNA выявляет РНК коронавируса SARS-CoV-2 в образце биологического материала человека с высокой точностью 85% методом изотермической петлевой амплификации примерно в 5 раз быстрее по сравнению со стандартным ПЦР-тестом, на выполнение которого обычно требуется до полутора часов", — поясняется в сообщении.

По словам управляющего партнера АФК "Системы" Артема Сиразутдинова, "Система-Биотех" накопила значительный опыт по организации диагностики COVID-19 на различном оборудовании, постоянно совершенствует свои подходы и расширяет линейку тест-систем. "Если колориметрический экспресс-тест можно использовать в любом месте и за полчаса определять инфицированных по цвету жидкости в пробирке, то REAL RNA значительно повышает скорость проведения ПЦР-теста в лабораториях. Совместно с мобильным экспресс-тестом данная тест-система будет закрывать потребности в быстром скрининговом тестировании и оперативном подтверждении итоговых результатов", — отметил он.

Сиразутдинов уточнил, что решение рассчитано на сетевые лаборатории, частные корпорации, которые самостоятельно проводят тестирование сотрудников, а также на государственные лаборатории в регионах, у которых высокая нагрузка на ПЦР-машины.