МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Производство шампанского в РФ в августе снизилось, при этом вырос выпуск тихих и фруктовых вин, а также водки, следует из данных Национального союза защиты прав потребителей.

Согласно оценкам, не учитывающим выпуск пива, напитков на основе пива, сидра, пуаре и медовухи, в августе в стране произведено 0,88 миллиона декалитров шампанских и игристых вин, что на 22,5% ниже, чем в августе прошлого года, выпуск фруктовых (плодовых) вин вырос на 20,1%, до 1,43 миллиона декалитров, тихих вин — вырос на 9,3%, до 3,35 миллиона декалитров.

В августе было произведено 7,33 миллиона декалитров водки (на 5,1% выше августа прошлого года) и 0,64 миллиона декалитров коньяка (на 16% ниже прошлогоднего уровня). По экспертным данным, объем производства винных напитков, изготавливаемых без добавления этилового спирта, в августе снизился на 58,9%, до 1,03 миллиона декалитров, с добавлением этилового спирта — сократился на 60,7%, до 10,3 тысячи декалитров.

В целом объем производства в августе алкогольной продукции снизился на 1,9%, до 16,9 миллиона декалитров; в частности, выпуск спиртных напитков крепостью выше 9% вырос на 7,3%, до 9,3 миллиона декалитров, производство винодельческой продукции снизилось на 15,4%, до 6,7 миллиона декалитров.