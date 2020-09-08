МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Инвестпроект по застройке участка на территории ТЭЦ на Краснопресненской набережной предполагает как реставрацию исторических зданий, так и новое строительство за пределами охранной зоны. О том, какой станет новая "Трехгорка", как будет сохранено культурное наследие и что получат москвичи после завершения работ, в интервью агентству "Прайм" рассказала глава департамента коммуникаций "Ташир" Зара Аджемян.

- Как давно "Ташир" занимается инвестпроектом по застройке участка на территории ТЭЦ на Краснопресненской набережной? По комментариям в интернете создается впечатление, что проект новый. Это так?

— Нет, конечно. Проект по развитию территории электростанции "Трехгорки" был одобрен Градостроительно-земельной комиссией Москвы ещё в июне 2014 года. Именно тогда группа "Ташир" и начала по нему работу. Проект достаточно сложный, он состоит из двух частей: реставрации зданий, представляющих историческую ценность, и нового строительства за границами охранной зоны, где появится многофункциональный комплекс, органично вписывающийся в архитектурную среду. Такой подход позволит создать современное многофункциональное пространство, сохранив историческое наследие.

- Жителей района в последнее время волнует судьба зданий, имеющих статус объекта культурного наследия. Действительно ли они будут сохранены или есть опасения, что они будут снесены.

— Ни о каком сносе памятников архитектуры речи нет и быть не может. Все здания, имеющие статус объекта культурного наследия, при застройке территории ТЭЦ будут сохранены и отреставрированы. Это главное условие для реализации проекта реставрации, закрепленное Департаментом культурного наследия Москвы. Специалисты департамента в установленном порядке определили реставрационную часть территории. Речь идет о главном корпусе ТЭЦ с турбинным и котельным отделениями, башне химической водоочистки, а также электротехнических мастерских, созданных в начале прошлого века. Сегодня эти здания заброшены – там просто небезопасно находиться, корпуса законсервированы, доступ к ним закрыт, фасады завешаны. После реставрации они будут открыты для посещения. Ещё раз хочу подчеркнуть, что строительство будет вестись только за границами охранной зоны. Это нормальная мировая практика, когда исторические здания органично вписываются в современную среду, создавая единое гармоничное городское пространство.

- Какие задачи ставились перед проектом?

— Основная цель именно развитие территории, соблюдение баланса между сохранением объектов культурного наследия и современным развитием города. Этот принцип не нов, в Москве, например, давно и весьма успешно реализуется практика преобразования старых промышленных площадей в многофункциональные пространства, удобные для жизни, отдыха и работы. За примером далеко ходить не надо, на территории "Трехгорки" уже много лет сосуществуют офисы, рекреационные и креативные пространства, рестораны и бары, фитнес-студии и прочее. Можно вспомнить и бывшую фабрику "Красный Октябрь" на Стрелке, превращенную в уютный арт-квартал. Наш проект в этом плане не уникален по своему формату. Москва уже много лет движется по этому направлению в принципах городского развития — формирование удобной, качественной, благоустроенной и комфортной городской среды, создание и расширение общественных зон. То, как сейчас выглядит территория ТЭЦ на Краснопресненской набережной, благоприятной и, тем более, функциональной средой назвать сложно.

- ТЭЦ Трехгорной мануфактуры была выведена из эксплуатации еще в 2010 году, прилегающая к ней территория остается недоступной для людей до сих пор. Что нового сможет предложить обновленный комплекс для москвичей и жителей района?

— Да, заброшенная территория в центре крупнейшей европейской столицы – это грустно. Но мы уверены, что комплексная реализация проекта поможет вдохнуть новую жизнь в это историческое место. Здесь появятся зоны отдыха и променада, объекты социальной инфраструктуры, новые коммерческие и жилые площади. Всё это станет как бы современной оправой для исторических зданий электростанции фабрики "Трёхгорная мануфактура" и, мы надеемся, новым общественным и культурным центром Пресненского района.

- Много ли было предложено архитектурных проектов и чем руководствовались при выборе именно этого?

— Основным принципом при создании проекта, безусловно, являлась его историческая значимость. Вы знаете, что ТЭЦ "Трехгорки" была одной из первых теплоэлектростанций, построенных в Москве по плану ГОЭЛРО? Того, про который мы в школе учили. Но электростанция все время достраивалась и модернизировалась практически до конца ХХ века. Поэтому, несмотря на нагромождение построек, статус объекта культурного наследия имеют несколько зданий: главный корпус ТЭЦ с турбинным и котельным отделениями, башня химической водоочистки и электротехнические мастерские. Все они созданы под руководством архитектора М. Бабицкого почти век назад – в 1925-1928 годах и подлежат реставрации. Архитектура старых зданий ТЭЦ станет базой, которая будет взята как основа для возведения новых корпусов. Все вместе они создадут единый архитектурный ансамбль, в единой архитектурной концепции. Это довольно сложная и ответственная задача, воплотить которую мы доверили архитектору Илье Валентиновичу Уткину, известному своими успешными работами, в том числе по сохранению исторического облика памятников архитектуры.

Надо сказать, что проектов было предложено довольно много. Нам, например, предлагали возведение небоскреба, в разы превышающего высоту близлежащих строений и никак не вписывающегося в архитектурный контекст комплекса "Трехгорки". От таких вариантов мы отказались сразу.

- Все ли элементы зданий, представляющие историческую ценность, будут сохранены во время реставрации?

— Да, безусловно. Компания берет на себя обязательство провести реставрацию объектов культурного наследия в полном объеме. Будут сохранены все элементы зданий, датируемые периодом с 1925 по 1928 годы. Давайте я их ещё раз перечислю, чтобы читатели знали этих "героев" в лицо: турбинное и котельное отделение главного корпуса, семиэтажная круглая двухъярусная башня химической водоочистки и соединяющий их трехэтажный корпус электротехнических мастерских. Будут отреставрированы конструктив зданий, архитектурно-художественное оформление фасадов, ведь сохранность всех этих элементов является обязательным условием при проведении реставрации, которая, я повторюсь, будет проходить под контролем специалистов Департамента культурного наследия Москвы.

- С чем связаны протесты — это непонимание людьми происходящего или чья-то попытка бросить тень на компанию?

— Знаете, людей можно понять. Сегодня очень сложно сориентироваться в потоке разного рода новостей, а в последнее время ходит немало домыслов вокруг проекта, многие из которых просто недостоверны по своей сути. Так, в последнее время стали звучать заявления, что застройщик якобы собирается снести памятник культурного наследия — здание ТЭЦ. Людям свойственно верить в худшее и заранее пугаться нового. В этих условиях очень важно донести до москвичей, жителей Пресни достоверную информацию. Я бы хотела ещё раз подчеркнуть, что новое строительство запланировано за границами объекта культурного наследия и знаменитое здание ТЭЦ — то самое, с трубами архитектора Бабицкого родом из 20-х годов, хорошо знакомое москвичам — сохранит свой облик.

- Сколько времени займет строительство и доставит ли это неудобства местным жителям?

— Я бы не хотела сейчас говорить о конкретных сроках, рановато – проект многосложный и ответственный. Реставрация столетних индустриальных зданий — это очень непросто, как и "вписывание" соответствующего историческому месту ансамбля. Но хочу заверить жителей Пресни, что ощутимых неудобств строительство не доставит, все работы будут вестись компактно на отведенной территории, которая сегодня пустует.