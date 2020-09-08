МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") и группа "Агама", российский производитель рыбы и морепродуктов, смогли решить спор по вопросу поставки продуктов с помощью медиатора — это первый случай разрешения разногласий с участием профессионального посредника в российском ритейле, сообщили РИА Новости в Центре развития потребительского рынка Школы управления "Сколково".

"В 2020 году впервые в практике взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками продукции для решения споров была использована процедура медиации. Спор между компаниями Х5 Retail Group и "Агама" завершился подписанием 27 июля 2020 года медиативного соглашения между сторонами о порядке разрешения спора", — сообщили в Центре.

Основанием спора стали разногласия, связанные с условиями приобретения ритейлером продукции. Согласно обращению "Агамы" к президенту Школы "Сколково" Андрею Шаронову (он также является председателем комиссии по применению Кодекса добросовестных практик (КДП) в ритейле), спор компаний касался поставки креветок в магазины X5. Копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.

Так, производитель указывал, что в апреле обратился в Рыбный союз относительно неполной выборки ритейлером двух сортов креветки, в отношении которых "Агама" выиграла торги, которые были организованы X5. В мае союз вынес данный вопрос на рассмотрение комиссии по применению КДП. Однако затем участники спора проявили желание урегулировать свой конфликт с привлечением независимого медиатора, в результате чего и было подписано соглашение.

Представитель X5 Retail Group сообщил РИА Новости, что ритейлер планирует использовать медиацию в качестве одного из приоритетных механизмов решения спорных ситуаций с партнерами. "Вместе с этим по желанию контрагента будем готовы и к другим инструментам, в том числе через нашу собственную согласительную комиссию и комиссию по применению Кодекса добросовестных практик", — добавили в X5.

"За последние несколько месяцев взаимодействие участников продовольственного рынка было очень плотным и эффективным. Все игроки показали готовность идти навстречу друг другу. И сейчас мы видим, что конструктивный диалог продолжается, первый кейс по применению медиации служит одним из ярких тому подтверждений и позволяет говорить об успешном продолжающемся развитии механизмов саморегулирования на продовольственном рынке", — прокомментировал РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Список существующего инструментария взаимодействия компаний в рамках процессов саморегулирования рынка пополнился еще одним способом разрешения конфликтов", — констатировал Андрей Шаронов, слова которого привели в Центре развития потребительского рынка.