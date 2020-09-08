МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российские порты Санкт-Петербург, Усть-Луга и Калининград готовы принять ряд номенклатур из Белоруссии; основу грузопотока могут составить минеральные удобрения и нефтепродукты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГУП "Росморпорт".

"По данным таможенной статистики по итогам 2019 года, основу экспортируемых грузов в Белоруссии составили минеральные удобрения в объеме 12,28 миллиона тонн и нефтепродукты в объеме 16,88 миллиона тонн. Российские порты на Балтике заинтересованы в привлечении указанного объема для оказания услуги по перевалке через терминалы портов Ленинградской и Калининградской областей (порты Санкт-Петербург, Усть-Луга и Калининград)", — пояснили в пресс-службе "Росморпорта". Москва и Минск в сентябре проработают переброску нефтепотоков из портов Литвы в Россию

По оценке предприятия, резерв пропускной способности российских портовых мощностей для перевалки нефтепродуктов составляет почти 30 миллионов тонн, что позволяет при условии обеспечения конкурентных условий уже в ближайшее время переориентировать экспорт белорусских нефтепродуктов в порты РФ в полном объеме.

Впрочем, для перевалки удобрений сейчас в северо-западных портах пока нет свободных мощностей. "Для перевалки химических и минеральных удобрений в настоящее время в портах Северо-Запада отсутствуют свободные универсальные мощности. Они появятся, начиная с 2021 года – будет реализован проект Ультрамар, а затем и другие инвестиционные портовые проекты", — подчеркнули в пресс-службе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце августа заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на другие. По его оценке, это может быть "немного невыгодно", но можно отрегулировать тарифы. Возможная переориентации товаропотока связана с включением Лукашенко и ряда белорусских чиновников в прибалтийский список санкций. Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая Лукашенко. МИД Латвии и Эстонии заявили об аналогичных санкциях.

По данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП), грузооборот российских портов значительно выше прибалтийских. Так, например, в прошлом году грузооборот порта Усть-Луга, расположенного в Ленинградской области, составил 103,9 миллиона тонн, Большого порта Санкт-Петербурга – 59,8 миллиона тонн, а порта Приморск – 61 миллион тонн. Прибалтийские порты показывают результаты ниже – грузооборот порта Клайпеда (Литва) за 2019 год составил 46,2 миллиона тонн, Рижский порт (Латвия) – 32,8 миллиона тонн, Вентспилс (Латвия) – 20,5 миллиона тонн, а эстонские порты Таллин и Силламяэ – 19,9 и 10,5 миллиона тонн соответственно.

Ранее отраслевые эксперты прогнозировали готовность портов РФ к принятию дополнительного белорусского грузопотока. Так, управляющий партнер ООО "Инфра Проекты", транспортный эксперт Алексей Безбородов заявлял РИА Новости, что основными направлениями могут стать Балтийский балкерный терминал и порт Усть-Луга.