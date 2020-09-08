МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Группа компаний "Обувь России" (ОР), один из крупнейших российских обувных ритейлеров, направила вчера, 7 сентября, в Центробанк РФ заявления на государственную регистрацию дополнительного выпуска и проспекта ценных бумаг, говорится в материалах компании.

Ранее, 11 августа, совет директоров группы компаний принял решение о размещении допэмиссии в объеме 28,264 миллиона акций, что составляет 25% от текущего уставного капитала.

"Дата подачи эмитентом соответствующего заявления: 7 сентября 2020 года", — сказано в сообщении.

Торги акциями ПАО "ОР" на Московской бирже накануне закрылись на цене 34,4 рубля за акцию. Исходя из объема уставного капитала ритейлера, капитализация компании составляет порядка 3,9 миллиарда рублей.

Допэмиссия будет размещена по открытой подписке с реализацией преимущественного права приобретения акций акционерами, она проводится для финансирования дальнейшего роста компании и реализации обновленной модели бизнеса — ритейл-формата, включающего в себя розничную сеть, маркетплейс и онлайн-платформу; а также на дальнейшее развитие направления финансовых сервисов, в том числе денежных займов, поясняется в сообщении.

"Обувь России" основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. Согласно данным на 30 июля, у компании 851 магазин в 341 городе России и две производственные площадки. Уставный капитал в настоящее время составляет 11,3 миллиарда рублей, состоит из обыкновенных акций номиналом 100 рублей. В 2017 году "Обувь России" привлекла 5,9 миллиарда рублей в ходе IPO на Московской бирже, став первой публичной компанией на российском обувном и fashion-рынке. Глава группы Антон Титов владеет 50% акций ПАО "ОР".