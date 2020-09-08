МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) увеличила количество домашних животных, которых можно провозить в салоне самолета одновременно, с трех до десяти, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"С сентября в салоне лайнеров "ЮТэйр" могут летать одновременно до 10 домашних животных", — говорится в сообщении.

"ЮТэйр" всегда шел навстречу пассажирам с питомцами: в салоне наших самолетов летали даже упитанные кошки и собаки, весом до 10 кг вместе с переноской. Плюс, мы получали большой поток обращений от пассажиров с просьбой провозить в салоне более трех животных — такой нормы придерживается большинство авиаперевозчиков в России… и весь коллектив "ЮТэйр" поддержал эту инициативу", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

По новым правилам в салоне эконом-класса можно будет разместить до восьми животных, в бизнес-классе — до двух. Услуга обойдется в 3000 рублей на внутрироссийских рейсах и 50 евро — на международных. При этом сохраняются бесплатные перевозки животных-поводырей, сопровождающих пассажиров с ограниченной мобильностью, нарушениями зрения или слуха.

В пресс-службе отметили, что для безопасности кошки и собаки летают на рейсах авиакомпании только в мягких переносках размером 55х40х25 сантиметров. Чтобы забронировать перевозку в салоне для домашнего животного, необходимо связаться с авиакомпанией не позднее чем за 48 часов до вылета и уточнить наличие мест для животных на рейсе, говорится в сообщении.