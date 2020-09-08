МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа повторно отказал директору подмосковного Совхоза имени Ленина Павлу Грудинину, выдвигавшемуся в президенты РФ в 2018 году, в приостановлении взыскания с него около 1,1 миллиарда рублей в пользу сельхозпредприятия.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационную жалобу Грудинина на определение этого же суда, вынесенное в июле. Директор совхоза просил приостановить исполнение решения о взыскании с него столь крупной суммы до рассмотрения кассационной жалобы на судебные акты двух инстанций.

В своем обращении в окружной суд Грудинин указал, что исполнение обжалуемых судебных актов приведет к его банкротству, что "повлечет существенные затруднения основной хозяйственной деятельности и неблагоприятные социальные последствия" для совхоза. Суд, однако, не нашел оснований для приостановки. Рассмотрение кассации Грудинина по существу спора назначено на 14 сентября.

Арбитражный суд Московской области в октябре 2019 года частично удовлетворил иск акционеров совхоза Ивана, Тамары и Ольги Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных и Нины Солодовниковой, а также присоединившейся к ним позже Ирины Грудининой, бывшей жены Павла Грудинина, заявленный в интересах сельхозпредприятия.

Истцы требовали взыскать в пользу совхоза около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около 1 миллиарда рублей упущенной выгоды. По их мнению, ущерб был причинен внесением в уставный капитал компании "ТТ Девелопмент" в 2008 году двух земельных участков совхоза рыночной стоимостью около 1,1 миллиарда рублей для оплаты доли в 48% в предприятии номинальной стоимостью 29 миллионов рублей.

Эта сделка в 2018 году была признана незаконной арбитражными судами трех инстанций, а также Верховным судом России. Упущенную выгоду истцы подсчитали как стоимость прав пользования землей с 2008 по 2018 годы, когда она находилась в собственности "ТТ Девелопмент". В итоге первая инстанция взыскала только реальный ущерб, и это решение оставил в силе Десятый арбитражный апелляционный суд.

Иск к Грудинину суды двух инстанций изначально полностью отклонили, и только в октябре 2019 года кассационная инстанция отправила дело на пересмотр, указав, что не был учтен установленный в первом деле факт явной неравноценности сделки: рыночная стоимость земли в 37 раз превышала номинальную стоимость полученной совхозом доли в 48% в "ТТ Девелопмент". Тогда к спору в качестве соистца присоединилась Ирина Грудинина.