МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. "Евроторг", крупнейший продовольственный ритейлер Белоруссии, в первом полугодии 2020 года увеличил показатель EBITDA по МСФО на 24,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 195,574 миллиона белорусских рублей (по стандарту МСФО 17), говорится в сообщении ритейлера.

В долларовом выражении, исходя из среднего обменного курса за первое полугодие на уровне 2,3343 белорусского рубля за доллар, EBITDA компании составила 83,8 миллиона долларов. Выручка ритейлера увеличилась на 7,5% — до 2,584 миллиарда белорусских рублей (1,1 миллиарда долларов). Рентабельность по EBITDA составила 7,6% против 6,6% в январе-июне 2019 года.

Чистый убыток "Евроторга" в первом полугодии составил 77,033 миллиона белорусских рублей (порядка 33 миллионов долларов) против прибыли в 61,735 миллиона белорусских рублей годом ранее. Скорректированная чистая прибыль (скорректирована на курсовые разницы и изменение справедливой стоимости финансовых инструментов) повысилась в 2,6 раза — до 71,795 миллиона белорусских рублей (30,8 миллиона долларов).

Общий долг "Евроторга" (по МСФО 17) на конец июня составил 1,416 миллиарда белорусских рублей, увеличившись на 16,1% по сравнению с концом 2019 года. Чистый долг вырос на 27% — до 1,175 миллиарда белорусских рублей. Отношение чистого долга к EBITDA, рассчитанной за 12 месяцев, составило 3,42x против 3,02x годом ранее. Общий долг в долларах вырос на 1,8% — до 589,8 миллиона, чистый долг — на 11,3%, до 489,2 миллиона долларов.

По состоянию на 30 июня компания управляла 879 продовольственными магазинами торговой площадью 332,4 тысячи квадратных метров. В январе-июне "Евроторг" открыл 22 новых магазина, в рамках процесса оптимизации торговой сети были закрыты 13 магазинов. С начала года чистый прирост магазинов составил 9 новых объектов.

"Евроторг" — крупнейшая розничная продовольственная сеть в Белоруссии. Компания основана в 1993 году, на конец июня 2020 года она управляла 879 магазинами различных форматов — гипермаркеты, супермаркеты, "магазины у дома". Основными акционерами компании являются ее основатели Владимир Василько (49,75%) и Сергей Литвин (48,75%), оставшаяся доля распределена между Александром Литвиным и Андреем Зубковым.