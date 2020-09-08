МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Глава Amazon Джефф Безос в третий раз подряд возглавил рейтинг богатейших людей США по версии журнала Forbes.

Как следует из опубликованного американским Forbes нового рейтинга 400 богатейших людей США, суммарное состояние участников листа в этом году достигло 3,2 триллиона долларов, что на 240 миллиардов долларов больше, чем в рейтинге прошлого года. Третий год подряд планка отсечения для попадания в список составила 2,1 миллиарда долларов.

"Третий год подряд список возглавил гендиректор Amazon Джефф Безос, он же богатейший бизнесмен мира по версии Forbes. Его состояние в рейтинге зафиксировано на отметке 179 миллиардов долларов (дата отсечения для рейтинга — 24 июля 2020 года). С тех пор оно еще увеличилось: до обвала фондовых рынков на прошлой неделе оно составляло около 210 миллиардов долларов", — говорится на сайте русскоязычного Forbes.

Безос стал первым бизнесменом за время подсчетов Forbes, чей капитал превысил планку в 200 миллиардов долларов. По состоянию на 14.00 мск 8 сентября, капитал Безоса оценивался в 193,5 миллиарда долларов, следует из данных счетчика Forbes Real-Time. В сравнении с рейтингом прошлого года, состояние Безоса увеличилось на 65 миллиардов долларов.

Второе место в рейтинге занял сооснователь Microsoft Билл Гейтс, состояние которого при составлении рейтинга оценили в 111 миллиардов долларов. В первой пятерке расположились также гендиректор Facebook Марк Цукерберг (103,8 миллиарда долларов), инвестор Уоррен Баффет (73,5 миллиарда долларов) и глава Oracle Ларри Эллисон (72 миллиарда долларов).

В десятке также гендиректор Tesla Илон Маск (68 миллиарда долларов) и основатель Google Ларри Пейдж (67,5 миллиарда долларов). В топ-15 вошла бывшая жена Безоса Маккензи Скотт, которая после развода получила четверть доли мужа в компании: ее состояние оценивается в 57 миллиардов долларов.