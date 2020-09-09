МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Маркетплейс "Беру" станет частью "Яндекс.Маркета", который будет единым сервисом для онлайн-покупок: с 1 октября пользователи смогут использовать его как для сравнения цен, так и для заказа товаров, говорится в сообщении маркетплейса.

"Яндекс.Маркет" обеспечит весь процесс покупки: хранение товаров на складе, обработку и доставку заказов, оплату, возврат, контроль качества и общение с покупателями — по такой модели сотрудничают уже более 7 тысяч поставщиков товаров. При этом "Яндекс.Маркет" останется площадкой для сравнения цен и выбора товаров, с которой можно сотрудничать по СРС-модели, — таких партнеров уже около 25 тысяч", — уточняется в сообщении.

Партнеры будут сотрудничать с "Маркетом" как и прежде: порядок размещения, ценовая политика и другие условия работы с рекламной платформой и "Маркета" и "Беру" не изменятся. Склады и сортировочные центры продолжат работать как обычно, а все обязательства маркетплейса перед продавцами и покупателями остаются в силе, отмечается в сообщении.

"Партнеры смогут выбирать наиболее удобный формат работы: сотрудничать с нами только как с рекламной площадкой, либо поручить "Маркету" все, вплоть до обработки и доставки товара покупателю — это поможет им эффективнее взаимодействовать с "Маркетом" и аудиторией "Яндекса". В будущем магазины получат доступ к аудитории различных сервисов "Яндекса" и смогут использовать единый каталог для размещения товаров в них. Мы также продолжим развивать логистическую инфраструктуру, чтобы предоставлять качественный сервис магазинам и покупателям в разных регионах", — отметил гендиректор группы компаний "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков.

Пользователям будет доступен единый личный кабинет "Маркета", где появятся корзина, история заказов на "Беру" и все накопленные бонусы. Условия доставки, привилегии для обладателей подписки "Яндекс.Плюс" сохраняются. К концу 2020 года обновленная платформа будет продавать и доставлять более 2 миллионов товаров.