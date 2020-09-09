МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Ozon первым из российских маркетплейсов запустил продажи бюджетных мотоциклов, говорится в сообщении компании.

"Ozon начинает продажи мотоциклов. До запуска эта категория в России была доступна для онлайн-покупки только на нишевых специализированных сайтах. Первыми на площадке ритейлера появятся бюджетные мотоциклы стоимостью 250-500 тысяч рублей — таким образом Ozon рассчитывает повысить доступность мототранспорта и удовлетворить спрос в регионах", — сказано в сообщении.

Маркетплейс запустил отдельную витрину, на которой представлено шесть моделей мотоциклов китайского производителя Voge. Бренды Ducati, Yamaha, Harley-Davidson и BMW также интересуются продажей своих мотоциклов через маркетплейс, рассказали в компании. В будущем Ozon планирует расширить свой ассортимент в этой категории, добавив скутеры, квадроциклы и багги.

"Ozon создает новый канал продаж для мотоциклов. Мы верим, что это предложение будет особенно привлекательно для клиентов из регионов, где ограничен ассортимент и количество дилеров, но есть спрос на подобные модели. В такой ситуации онлайн-продажи с быстрой доставкой практически в любую точку страны являются оптимальным сценарием покупки и точно поспособствует развитию рынка мототранспорта", — заявила Анна Карпова, директор по развитию бизнеса в Ozon.

Как пояснили в компании, в момент оформления заказа через площадку бронируется реальный мотоцикл со склада дилера, последний осуществляет предпродажную подготовку и делает отгрузку со своего склада. Вместе с заказом клиент получит договор купли-продажи и ПТС. Доставлять заказ будет транспортная компания ПЭК, которая охватывает более 100 тысяч населенных пунктов в России.

Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин, работающий в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Основан в 1998 году, основные инвесторы — АФК "Система" и Baring Vostok.