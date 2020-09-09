МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Зарубежные вакцины от гриппа будут недоступны россиянам до середины октября-начала ноября. Частные клиники сейчас предлагают лишь отечественные вакцины, к которым у экспертов есть претензии, пишет РБК.

Вакцинация от гриппа началась в России с 1 сентября. В этом году за счет бюджета планируется привить 60% населения с охватом до 75% пациентов из групп риска.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в нынешнем эпидемиологическом сезоне будут распространены штаммы вируса гриппа, "от которых россияне еще не прививались".

В опрошенных изданием клиниках сейчас предлагают лишь отечественные вакцины — "Гриппол" производства "Петровакса" и "Совигрипп". В середине месяца поступит "Ультрикс Квадри".

Эксперты говорят что иностранные вакцины от гриппа слабо представлены на российском рынке из-за того, что в госзакупках участвуют только отечественные вакцины — импортным достается только коммерческий рынок, а он маленький, и это невыгодно.