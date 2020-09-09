МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее вывод зарубежных медикаментов на российский рынок, сообщается на сайте правительства РФ.

"Иностранные производители лекарств получили возможность более оперативно взаимодействовать с российскими учреждениями, контролирующими соблюдение надлежащих производственных практик. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверки в этой области проводит Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик. Там инспектируют зарубежные производства и формируют отчёты, на основании которых выносятся заключения о соответствии, необходимые для регистрации лекарственных препаратов.

"Ранее иностранные производители лекарств могли подтвердить, что устранили обнаруженные госконтролёрами недочёты, только во время следующей проверки. Теперь же, в случае обнаружения несоответствий, зарубежные фирмы смогут представить план корректирующих действий ещё до того, как сформирован инспекционный отчёт", — добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что утвержденные кабмином изменения упростят вывод зарубежных медикаментов на российский рынок, а также помогут привести российское законодательство в соответствие с правилами проведения фармацевтических инспекций, утверждёнными Советом ЕЭК.