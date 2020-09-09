МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Затраты россиян на поездки внутри страны этим летом превысили, по подсчетам ВТБ, 15,5 млрд руб. При этом в августе отдыхающие потратили почти в три раза больше, чем годом ранее, следует из имеющейся у РБК статистики эквайрингового бизнеса ВТБ.

Туристическая активность начала расти с середины июля. За вторую половину лета расходы на отдых и путешествия по России почти достигли уровня прошлого года и составили 9,5 млрд руб.

Одним из факторов роста расходов на путешествия в августе стала реализованная программа туристического кешбэка, отмечают в ВТБ.

Как пишет издание, Москва лидирует по тратам в абсолютном значении: за лето туристы потратили здесь 9,6 млрд руб. Для сравнения: в Петербурге они оставили 1,7 млрд руб., а в Краснодарском крае — 1,3 млрд.