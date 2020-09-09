МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Совокупные расходы жителей России на путешествия по стране за вторую половину лета выросли в 1,5 раза — до уровня прошлого года, составив около 9,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ВТБ.

"Во второй половине лета траты жителей России на путешествия по стране выросли в 1,5 раза. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. По данным банка, за этот период совокупные расходы россиян на гостиницы, прокат транспорта, рестораны и развлечения в самых популярных туристических направлениях составили около 9,5 миллиарда рублей и достигли уровня прошлого года", — говорится в сообщении. Отмечается, что одним из факторов роста стала программа с кешбэком за поездки по России, запущенная правительством РФ в этом году.

"Наибольший рост во второй половине лета продемонстрировал сегмент развлечений — здесь объем трат составил почти 440 миллионов рублей, показав рост в 2,2 раза по сравнению с первыми шестью неделями сезона", — также отмечает банк. На проживание в отелях с середины июля туристы потратили свыше 1,75 миллиарда рублей, что на 21% больше, чем за предыдущие полтора месяца. А сегменты проката транспортных средств и рестораны показали отрицательную динамику по сравнению с началом сезона — на 33% и 11% соответственно.

В том числе в августе расходы на популярных направлениях показали прирост в 2% к августу 2019 года. Траты на размещение в гостиницах выросли на 28%, составив 1,26 миллиарда рублей, на развлечения туристы потратили 364 миллиона, что на 188% больше, чем годом ранее. Отмечается также, что сегмент развлечений этим летом наиболее заметно вырос в городах для "путешествий выходного дня" — в Казани (в 3,3 раза) и Нижегородской области (в 2,6 раза). Кроме того, в 1,5 раза увеличились затраты на развлечения в Москве и Ленинградской области.

Наибольший же общий рост туристических расходов отмечался в Калининградской области — в 2,3 раза к августу прошлого года; расходы туристов в Краснодарском крае выросли на 90%, в Ленинградской области — на 29%. При этом за весь период лета Москву для туристических поездок выбирали втрое реже, чем годом ранее, однако столица по-прежнему лидирует по объему туристических расходов — 9,66 миллиарда рублей. На втором месте — Санкт-Петербург (1,7 миллиарда), на третьем — Краснодарский край (1,36 миллиарда).

Самый динамичный рост туристической активности за всё лето зафиксирован в Краснодарском крае: расходы граждан на путешествия, рестораны и развлечения здесь выросли на 46% по сравнению с прошлым годом. Также набирает популярность Калининградская область — там внутренние туристы летом потратили на 22% больше, чем годом ранее. На третьем месте по динамике — Ленинградская область, где доходы в туристическом сегменте выросли на 9%.