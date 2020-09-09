МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Соцсеть Facebook при поддержке Федерального агентства по туризму запустила чат-бот для поддержки внутреннего российского туризма и малого бизнеса, пострадавших от последствий пандемии коронавируса, говорится в сообщении соцсети. Россия стала одним из лидеров среди G20 по тратам на путешествия

"Компания Facebook при поддержке Федерального агентства по туризму запустила чат-бот, который поможет россиянам вдохновиться на знакомство с разными регионами страны, посмотреть на красоты России глазами профессиональных фотографов, инфлюенсеров (пользователей, имеющих обширную и лояльную аудиторию – ред.) и сообществ, а также узнать, что интересного создают локальные бизнесы. Проект "Россия из дома" направлен на поддержку внутреннего туризма и местного малого и среднего бизнеса, пострадавших от последствий пандемии COVID-19", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что чат-бот представляет собой digital-проводника по 10 уголкам России, который предлагает пользователю ответить на несколько вопросов о его предпочтениях и на основе ответов рекомендует ему направление. Среди них – Байкал, Кавказ, Алтай, Камчатка, Татарстан, Карелия, Петербург, Москва и Подмосковье и черноморское побережье. "С помощью чат-бота каждый сможет открыть для себя разнообразие страны – любители природы, городской динамики и романтики русской глубинки, фанаты подвижного и спокойного отдыха, ценители культуры и необычного досуга", — отмечается в сообщении.

В нем указано, что пользователь в рекомендациях чат-бота получит ссылки на публикации путешественников в Instagram, которые помогут ему вдохновиться уникальным опытом путешествий по России. Чат-бот также познакомит с Россией по фотографиям и видео более 30 российских инфлюенсеров. Благодаря рекомендациям профилей локальных сообществ и бизнесов в Facebook и Instagram, пользователь сможет познакомиться с местными предпринимателями и узнать, на какие услуги и места для проведения досуга стоит обратить внимание.

"Основная цель проекта с компанией Facebook "Россия из дома" — вдохновить людей на путешествия по своей стране. Благодаря проекту, в режиме онлайн можно будет быстро и удобно найти необходимую информацию. Предлагаю всем вместе открывать для себя Россию, делиться красочным контентом, эмоциями, рассказывать о своих поездках", — приводятся в сообщении слова руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой.

"Мы понимаем, какие сложности сейчас испытывает туристическая отрасль и малый и средний бизнес, и хотим поддержать интерес людей к различным возможностям, которые открывают регионы России. Мы надеемся, что наш чат-бот станет источником вдохновения для любителей путешествий и позволит людям по-новому посмотреть на популярные российские направления и познакомиться с локальными предпринимателями из сферы туризма", — отметила руководитель по связям с государственными организациями Facebook в России Ульяна Зинина. По ее словам, этим летом россияне активно изучали российские локации – в десять самых популярных в России по числу указанных меток геолокации в Instagram вошли в том числе Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и Казань.

Как отмечается в сообщении, несмотря на пандемию, путешествия продолжают оставаться одним из актуальных для россиян вопросов – по данным компании, этим летом пользователи опубликовали более 100 тысяч комментариев и постов в Facebook на эту тему.