МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Россия стала одним из лидеров среди стран "Большой двадцатки" по возобновлению расходов на путешествия, показало исследование международной платежной системы Mastercard. Facebook и Ростуризм запустили чат-бот для поддержки внутреннего российского туризма

"Анализ обобщенных анонимных данных по платежам в сети Mastercard, включая онлайн-транзакции, показывает, что Россия, Италия и Франция лидируют среди стран "Большой двадцатки" в возобновлении расходов на поездки и развлечения. Здесь учитываются траты на авиаперелеты, проживание и питание вне дома", — сообщила компания в пресс-релизе.

По данным платежной системы, в Европе возобновление туризма происходит в основном за счет межрегиональных путешествий. В некоторых странах преобладают внутренние авиаперелеты, что особенно характерно для России, Бразилии, Индии и Китая. Россия и Китай опережают других участников "Большой двадцатки" по увеличению количества внутренних перелетов – в том числе Францию, Италию, Турцию, Германию и Великобританию.

При этом, по данным платежной системы, во втором квартале текущего года доля оплаты аренды автомобилей в структуре общих расходов на транспорт почти удвоилась по сравнению с предыдущим годом – до 17% с 9%, поскольку в период пандемии нового коронавируса большинство людей отдавало предпочтение наземным способам передвижения. Это продолжилось и в дальнейшем. Например, в Швейцарии и Германии с 1 по 7 августа поездки, не связанные с авиаперелетами, составили примерно три четверти расходов.

В некоторых странах также увеличился спрос на аренду скутеров и велосипедов – например, в США, где в конце июля этот показатель превысил уровень прошлого года. Восстановление расходов на бензин за летний период также свидетельствует о том, что люди продолжают путешествовать, добавляют в Mastercard.

Кроме того, в компании обратили внимание, что путешественники часто выбирают мини-отели для размещения, и в последнее время показатель восстановления заполняемости небольших отелей опережает крупные гостиницы более чем на 50%.