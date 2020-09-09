МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific объявили о соглашении о поставках в Мексику 32 миллионов доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", поставки могут начаться в ноябре, сообщил фонд.

"Российский фонд прямых инвестиций и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific объявляют о соглашении о поставках в Мексику 32 миллионов доз российской вакцины "Спутник V" (25% населения Мексики)", — говорится в сообщении.

"Начало поставок вакцины в Мексику ожидается в ноябре 2020 года в случае получения одобрения со стороны мексиканских государственных регулирующих органов. В рамках соглашения Landsteiner Scientific займется дистрибуцией вакцины на территории Мексики в качестве партнера РФПИ", — также рассказали в фонде.

Вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи 11 августа получила свидетельство о регистрации Минздрава России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.

"Наши мексиканские партнеры понимают преимущество российской вакцины "Спутник V" перед остальными вакцинами-кандидатами. В частности, они выделяют гораздо большую изученность платформы аденовирусных векторов человека в сравнении с такими новыми технологиями производства вакцин, как аденовирусные векторы обезьяны или мРНК… 66% жителей Мексики выразили доверие к российской вакцине, согласно проведенным в стране опросам. Мы договорились о поставке значительной партии вакцины "Спутник V" в Мексику, по ее результатам около 25% населения Мексики сможет получить доступ к эффективной и безопасной вакцине", — приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Ранее в сентябре в одном из ведущих мировых медицинских журналов The Lancet была опубликована научная статья с результатами фаз 1-2 клинических исследований вакцины, которые продемонстрировали отсутствие серьезных нежелательных явлений и формирование устойчивого иммунного ответа у 100% участников исследований. В настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины "Спутник V" c участием 40 тысяч добровольцев, первые результаты которого, как ожидается, будут опубликованы в октябре-ноябре 2020 года.

В фонде подчеркнули, что безопасность для здоровья вакцин на основе аденовирусов человека подтверждена в более чем 75 международных публикациях и 250 клинических исследованиях, которые обосновали гораздо большую изученность платформы аденовирусных векторов человека по сравнению с более новыми и неизученными платформами на основе аденовирусных векторов обезьян и мРНК.