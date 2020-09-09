МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Французская LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) может не завершить приобретение американской Tiffany & Co., сообщается в пресс-релизе компании.

LVMH указывает, что совету директоров стало известно о письме министра иностранных дел Франции, в котором в ответ на угрозу введения налогов на французские товары со стороны США было указано, что LVMH необходимо отложить приобретение Tiffany до 6 января 2021 года. Помимо этого, совет директоров отметил, что Tiffany попросила продлить крайний срок для завершения сделки с 24 ноября до 31 декабря 2020 года.

"На основании этих элементов и знания первичных результатов юридического анализа, проведенного консультантами LVMH, правление решило соблюдать соглашение о слиянии, подписанное в ноябре 2019 года, которое в любом случае предусматривает крайний срок закрытия не позднее 24 ноября 2020 года и официально заявляет, что в нынешнем виде LVMH не сможет завершить приобретение Tiffany & Co", — говорится в сообщении.

Акции Tiffany на предварительных торгах на бирже NASDAQ падают почти на 9%. Бумаги LVMH теряют в цене 1%.

LVMH договорилась о покупке Tiffany в конце ноября 2019 года за 16,2 миллиарда долларов.

Французская LVMH является производителем предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и рядом других. Штаб-квартира расположена в Париже. Tiffany & Co., основанная в 1837 году, выпускает ювелирные изделия, предметы роскоши и аксессуары. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке.