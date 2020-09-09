МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Генпрокуратура, МВД, СК, ФСБ и ФТС подписали межведомственный документ, который изменит подход силовых структур при расследовании преступлений в сфере предпринимательской деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что в документе "Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности" внимание силовых ведомств акцентировано "на соблюдении прав предпринимателей при осуществлении оперативно-розыскной деятельности".

В частности, указание ограничивает необоснованное вмешательство в гражданско-правовые отношения компаний, расширение предмета оперативной проверки в случае ее проведения и изъятия имущества предприятия, необходимого для продолжения деятельности.

"Такие действия… наиболее вредны для бизнеса и нередко приостанавливают деятельность организации, для которой нарушение упорядоченных хозяйственных процессов может привести к банкротству со всеми вытекающими последствиями как для экономики государства, так и для конкретных работников", — отмечают в Генпрокуратуре.

Поэтому руководителям вышеперечисленных ведомств предписано контролировать соблюдение закона во время изъятия имущества предприятий, при отступлении от закона – проводить служебные проверки.

"Для обеспечения надзорного сопровождения такой деятельности прокурорам поручено, помимо прочего, организовать системный надзор за законностью реализации оперативно-розыскных мероприятий, обеспечить сквозную оценку обоснованности и соразмерности привлекаемых сил и средств, а также требовать прекращения оперативно-розыскных мероприятий в случаях установления нарушений", — добавили в Генпрокуратуре.

Указывается, что прокуроры ориентированы на выявление фактов личной, прямой или косвенной заинтересованности компетентных органов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и проведение в этой связи дополнительных проверочных мероприятий.

Также руководителям органов предварительного расследования предписано не допускать необоснованного продления сроков проверки сообщений о преступлениях, расследования уголовных дел и избрания мер пресечения и иных мер процессуального принуждения.

Все материалы и дела, по которым такие сроки нарушаются, теперь будут на личном контроле прокурора соответствующего уровня в зависимости от длительности уголовного преследования.