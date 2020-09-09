МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил президенту РФ Владимиру Путину сделать маркировку питьевой упакованной воды обязательной в России с 2021 года.

"Рассчитываем с 2021 года включить данную продукцию (питьевую упакованную воду — ред,) в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Здесь мы просим вас поддержать в этом", — сказал Мантуров Путину на совещании с членами правительства.

Ведомство также предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя, начать с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного.

"Мы и далее будем последовательно расширять спектр маркируемой продукции….Из пока не затронутых экспериментами позиций считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить нашего потребителя. Это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату. Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки. Просим также поддержать эту инициативу", — сказал Мантуров.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров — меховые изделия, табачные изделия, лекарства.