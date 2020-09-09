МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российские производители пива не поддерживают идею маркировки пива в России — они назвали данную меру избыточной, указав, что дополнительные расходы в связи с маркировкой могут привести к росту цен в магазинах, сообщили РИА Новости представители компаний.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в среду в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил, что министерство предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя, начать с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного.

"На наш взгляд, инициатива по введению маркировки для пива и пивных напитков специальными или акцизными марками является экономически необоснованной и избыточной", — сказал РИА Новости директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes (крупнейший производитель пива в России, бренды Bud, Stella Artois, "Клинское").

"Оборудования по маркировке пивоваренной продукции на скорости линий розлива пивоваров просто не существует и это приведет к потере производительности и негативно повлияет на производственные и финансовые показатели отрасли. Также нельзя отрицать тот факт, что введение маркировки неизбежно приведет к росту цен на полке и для индустрии станет вторым акцизом", — добавил он.

"Дополнительная система контроля не нужна, она приведет к существенным дополнительным затратам, как капитальным затратам в виде установки дополнительного оборудования, так и к операционным затратам. Это в свою очередь приведет к увеличению себестоимости продукции, что соответственно вызовет рост цен на полке. А рост потребительских цен — это тоже снижение объемов производства", — указал в свою очередь директор по корпоративным отношениям Heineken в России Кирилл Болматов.