МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Объем нелегального рынка пива в России оценивается в 5-12% в зависимости от региона, в свою очередь полное "обеление" данного рынка, на которое направлена система маркировки, может привести к увеличению прибыли легальных производителей и росту налоговых поступлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

"По разным оценкам, сегодня объем нелегального пивного рынка в России может составлять от 5% до 12% в зависимости от региона. При этом потери бюджета от невыплаченного акциза могут достигать 22 миллиардов рублей в год. Полное "обеление" рынка может привести к увеличению прибыли легальных производителей на 2,5-3 миллиарда рублей, создать до 1,7 тысячи рабочих мест и увеличить налоговые поступления на 20 миллиардов рублей в год", — сообщили в пресс-службе. Пивовары не поддержали маркировку пива в России

Министерство также указывает, что за последние четыре месяца текущего года было изъято около 450 тысяч литров пива, что составляет чуть меньше 1 миллиона бутылок незаконной продукции. "Тем не менее, объемы нелегальной продукции могут быть существенно больше", — отметили в ведомстве.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в среду в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил, что министерство планирует последовательно расширять спектр маркируемой в России продукции. По словам Мантурова, Минпромторг предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя, начать с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного.

Сейчас производимая в РФ алкогольная продукция, кроме идущей на экспорт, маркируется федеральными специальными марками, которые приобретаются в органах Росалкогольрегулирования, а импортируемый алкоголь — акцизными марками, приобретаемыми в таможенных органах. Требование о нанесении специальных и акцизных марок не распространяется на пиво и пивные напитки, сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуху.

Минпромторг указывает, что пивная продукция в настоящее время не может быть защищена акцизными марками или другими подобными средствами, "в отличие от маркировки, цель которой — "обелить" рынок и дать возможность проследить путь каждой единицы продукции".

"Предложение по маркировке алкоголя, в частности, пивной продукции, будет прорабатываться со всеми заинтересованными ведомствами, производителями, ассоциациями, ритейлерами. Методы маркировки и типы средств идентификации будут выбраны в ходе эксперимента совместно с компаниями, наша задача — найти оптимальные технологии, минимально затрагивающие текущие бизнес-процессы. Как и в случае с маркировкой молочной продукции и воды, акцент будет делаться на оптимизацию затрат, переиспользование оборудования и имеющегося у производителей ПО", — заключили в Минпромторге.