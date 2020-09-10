МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Мир может столкнуться с угрозой продовольственного кризиса из-за нарушения цепочек поставок на фоне пандемии, дождей и засух, вирусных болезней, поражающих скот, а также ослабления доллара, сообщает CBNC.

По данным ООН, в августе стоимость продуктов питания выросла третий месяц подряд, достигнув максимума с февраля.

Цены на продукты в Китае в августе выросли более чем на 11 процентов по сравнению с августом прошлого года. Причиной тому стала африканская чума свиней, сократившая поголовье животных в Китае. Из-за жаркой и дождливой погоды цены на овощи в КНР выросли на 6,4 процента, а стоимость яиц — на 11,3 процента.

Во время пандемии фермеры и малый бизнес не смогли реализовать скоропортящиеся товары. Коронавирус ударил и по поставкам удобрений и семян, ограничил приток сезонной рабочей силы, обеспечивающей своевременный сбор урожая.

Ослабление доллара также представляет угрозу для продовольственной безопасности: cтоимость сырья для производства продуктов питания обычно устанавливаются в долларах.