МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Необходимости закупать иностранную вакцину от коронавируса у РФ нет, поскольку Россия будет использовать отечественные препараты, рассказали "Известиям" в постпредстве России при отделении ООН в Женеве.

При этом Москва может предложить свою разработку в международный портфель препаратов от COVID-19, куда должно войти от 12 до 15 вакцин со всего мира.

С учетом того, что вакцинацию населения России от COVID-19 предполагается проводить препаратами отечественного производства, необходимость принимать обязательства по закупкам вакцин в рамках COVAX у нашей страны отсутствует, отметили в постпредстве.

По словам дипломатов, такого же подхода придерживаются и другие государства, обладающие мощным потенциалом в сфере биотехнологий.