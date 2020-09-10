МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Магазинам не дали гарантий продолжения работы в случае новой волны коронавирусной инфекции. Как пишут "Известия", Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) получила отрицательный ответ Роспотребнадзора по поводу разработанного ею регламента, позволяющего не закрывать точки с непродовольственными товарами.

В Роспотребнадзоре сочли необходимым сохранить действующий порядок имеющихся методических рекомендаций службы.

Этой весной непродовольственный ритейл потерял от 50 до 90% оборота.

Минпромторг поддерживает предложение торговли, полагая, что массовое закрытие розницы в случае второй волны вируса недопустимо. В ведомстве ведут работу с Роспотребнадзором в этом направлении.