КРАСНОДАР, 10 сен — ПРАЙМ. Аэропорт Геленджика с начала 2020 года обслужил на 14% пассажиров больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а воздушная гавань Сочи в августе показала рост пассажиропотока на треть после проседания показателей, вызванного ограничительными мерами по коронавирусу, сообщают пресс-службы операторов аэропортов.

"За 8 месяцев текущего года аэропорт Геленджик обслужил 306 700 пассажиров, что на 14% больше аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении. Кроме того, увеличилось количество рейсов в бархатный сезон, в частности в сентябре – на 45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что в текущем месяце авиакомпании выполнят около 800 рейсов в Геленджик. Пресс-служба отмечает, что на территории аэропорта продолжают действовать меры, направленные на профилактику коронавируса.

По данным пресс-службы сочинского аэропорта, с начала года пассажиропоток упал на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако с момента выхода из режима карантина фиксируется положительная динамика. В августе текущего года аэропорт обслужил на 36% больше пассажиров, чем в том же месяце 2019 года.

"Благодаря уверенному росту показателей в летнем сезоне Международному аэропорту Сочи удалось уменьшить разрыв с показателями прошлого года, который образовался в результате введения ограничительных мер", — сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Власти Кубани отменили карантин с 21 июня, сохранив режим повышенной готовности, который неоднократно продлевался, в очередной раз – до 18 сентября. В регионе по-прежнему запрещено проведение деловых, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с числом участников свыше 100 человек. Сохраняется масочный режим в транспорте, при нахождении в закрытых помещениях. Людям старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, предписано соблюдать режим самоизоляции.

В понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что эпидемиологическая обстановка на Кубани стабильная, последние две недели в крае подтверждается не более 93 случаев заражения в сутки, предпосылок возвращения режима карантина нет.