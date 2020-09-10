МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca рассчитывает к концу года узнать, защищает ли от коронавируса разрабатываемая ею вакцина, если фирма сможет возобновить прерванные испытания препарата, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу компании Паскаля Сорио.

"До конца года мы должны узнать, защищает ли потенциальная вакцина от COVID-19", — сказал он.

По словам Сорио, для установления точного диагноза у участника испытаний, у которого ранее обнаружили "нежелательный эффект", необходимо провести больше анализов. Глава AstraZeneca подчеркнул, что данные о диагнозе будут переданы независимой комиссии по безопасности, которая потом, как ожидается, сообщит компании, может ли она продолжит испытания.

Ранее стало известно, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании. Газета Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщила у, что испытания могут возобновиться на следующей неделе. По данным собеседников издания, испытания были приостановлены после обнаружения у добровольца редкого воспалительного заболевания — поперечного миелита.

Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда, в августе перешла к третьей фазе испытаний в США. Ранее испытания AstraZeneca начались в Великобритании, Бразилии и ЮАР. Компания разрабатывает вакцину на основе аденовирусных векторов обезьян.