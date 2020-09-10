МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Онлайн-сервис "Яндекс.Еда" начал доставлять продукты и товары первой необходимости из сети магазинов "Дикси", сообщают пользователи приложения "Яндекс.Еда", и подтвердили РИА Новости в компании.

В четверг пользователи "Яндекс.Еды" обратили внимание на то, что в приложении появилась доставка из сети магазинов "Дикси". В пресс-службе сервиса подтвердили сотрудничество с сетью, но не стали раскрывать детали.

По данным источника в компании, сервис тестируется на пяти магазинах в Москве, а заказы в зале собирают курьеры сервиса. В течение следующих двух месяцев сервис планирует подключить еще 200 магазинов в Москве и Московской области, а затем расширяться в других регионах.

Всего сейчас в приложении "Яндекс.Еды" около 5 тысяч позиций продуктов, бытовой химии и других товаров, которые можно заказать из "Дикси".