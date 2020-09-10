МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов РФ в январе-августе снизился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 544,21 миллиона тонн в основном за счет снижения объема перевалки наливных грузов, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

При этом, объем перевалки сухих грузов вырос на 4,2%, составив 259,38 миллиона тонн, а наливных грузов – сократился на 7,7% до 284,83 миллиона тонн.

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 162,93 миллиона тонн (-5,3%), из них объем перевалки сухих грузов составил 72,78 миллиона тонн (-1,9%), наливных грузов – 90,15 миллиона тонн (-7,8%). Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 163,82 миллиона тонн (-3%), из них объем перевалки сухих грузов составил 68,59 миллиона тонн (+11%), наливных грузов – 95,23 млн тонн (-11%).

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна показывает темпы роста, опережающего остальные морские бассейны РФ. За восемь месяцев он прибавил 13,5% и составил 5,62 миллиона тонн, из которых объем перевалки сухих грузов составил 2,39 миллиона тонн (+25,4%), наливных грузов – 3,23 миллиона тонн (+6%). Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 148,2 миллиона тонн (+4,3%), из них объем перевалки сухих грузов составил 96,47 миллиона тонн (+6,6%), наливных грузов – 51,73 миллиона тонн (+0,3%).