МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в августе вырос к июлю на 35,2%, к аналогичному периоду прошлого года — упал на 36,6%, при этом наибольшее количество пассажиров по-прежнему у S7; "Аэрофлот" вернулся на второе место по перевозкам, обогнав дочернюю "Победу", следует из оперативных данных Росавиации.

"По оперативным данным, в августе 2020 российские перевозчики обслужили 9,15 миллиона пассажиров, что составляет —36,6% по сравнению с объемами за аналогичный период прошлого года… Всего за восемь месяцев 2020 перевезено 43,73 миллиона пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем авиаперевозок сократился на 49,3%", — говорится в сообщении ведомства.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле составил 6,77 миллиона человек, следовательно, количество пассажиров выросло на 35,2%. Пассажирооборот в августе снизился на 47,7% и составил 18,59 миллиарда пассажирокилометров.

Авиакомпания S7 в августе перевезла больше всех пассажиров среди российских авиаперевозчиков — 1,6 миллиона. При сравнении с показателями группы S7 за аналогичный период прошлого года объем пассажиропотока авиакомпании составил +6,1% (с начала 2020 года S7 Group объединила свои компании "Сибирь" и "Глобус").

На втором месте по перевозкам — "Аэрофлот", в июле уступивший его дочернему лоукостеру "Победа". "Аэрофлот" на фоне возобновления рейсов за рубеж перевез в августе 1,46 миллиона пассажиров, что на 60,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 46% больше, чем в июле текущего года (тогда был перевезен 1 миллион человек). "Победа" увеличила пассажиропоток по сравнению с августом 2019 года на 17%, до 1,2 миллиона человек.

"Россия" в августе обслужила 1,03 миллиона пассажиров (-32% к аналогичному периоду прошлого года), "Уральские авиалинии" — 934 тысячи пассажиров (-14,9%).