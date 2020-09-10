МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Сенаторы разработали поправки в закон об обороте алкогольной продукции, которые предоставляют регионам право запрещать розничную продажу спиртной продукции, не отраженной в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).

Авторами проекта выступили глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов и его первый заместитель Сергей Рябухин.

"В настоящее время региональные власти не наделены полномочиями по проверке соблюдения требований о запрете розничной продажи алкогольной продукции, оборот которой не зафиксирован в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). В то же время, в обязанности органов власти субъектов РФ входит контроль за розничной продажей алкоголя", — сказал Артамонов журналистам.

Законопроектом предлагается наделить уполномоченные органы госвласти регионов дополнительными полномочиями по "проверке соблюдения требований о запрете розничной продажи алкогольной продукции, оборот которой не зафиксирован в ЕГАИС, в рамках осуществляемых контрольно-надзорных мероприятий", отметил политик.

Таким образом, вносимые изменения позволяют разграничить полномочия федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов РФ при осуществлении указанных контрольных мероприятий.

"Мы упорядочили региональный контроль в сфере розничной продажи алкогольной продукции, и, благодаря новым полномочиям, он будет осуществляться проще и удобнее. Разработанный нами законопроект позволит увеличить поступления от реализации алкоголя в региональные бюджеты, что крайне важно для нынешнего состояния экономики", — подчеркнул Артамонов.