МЕХИКО, 10 сен — ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев анонсировал поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник-V" в Латинскую Америку в объёме до 100 миллионов доз.

"Вчера мы договорились о поставках 32 миллионов доз вакцины в Мексику. В ближайшее время, буквально завтра мы объявим о поставке до 100 миллионов доз в другие страны Латинской Америки", — сообщил Дмитриев в ходе онлайн-конференции со странами Латинской Америки.