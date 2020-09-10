МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Двукратная схема введения вакцины "Спутник V" позволяет вызывать иммунный ответ в 100% случаев, заявил заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.

"Такая схема по проведенным сначала доклиническим исследованиям, а потом и клиническим исследованиям первой, второй фазы показывает, что она позволяет индуцировать иммунный ответ в 100% случаев", — сказал Логунов на брифинге.

Он пояснил, что вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.

По словам Логунова, такая схема иммунизации обеспечивает больший уровень иммунного ответа, чем у переболевших коронавирусом.