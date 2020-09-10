БУЭНОС-АЙРЕС, 10 сен — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций объявит в пятницу о новом партнерстве по вакцине с Бразилией, которая закупит 50 миллионов доз, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе онлайн-конференции со странами Латинской Америки.

"В Бразилии мы уже договорились со штатом Парана, и завтра мы объявим о соглашении с еще одним штатом. Они у нас закупят 50 миллионов доз вакцины, это для нас важное партнерство", — сказал он.

В начале сентября власти бразильского штата Парана на основе двусторонней договоренности с Российским фондом прямых инвестиций сообщили, что начнут в октябре испытание российской вакцины от COVID-19 "Спутник-V" на 10 тысячах добровольцев из числа медицинских работников. Соглашение с РФПИ включает помимо третьей фазы клинических испытаний производство и дистрибуцию препарата на территории Бразилии.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Всего фонд планирует произвести за рубежом до конца года около 200 миллионов доз вакцины от коронавируса, в 2021 году — более 500 миллионов доз.

"Мы планируем произвести за рубежом до конца года около 200 миллионов доз вакцины, в следующем году мы планируем произвести более 500 миллионов доз вакцины за рубежом, мы готовы подписывать соглашения с различными странами, но для нас важно подписывать это ответственно, исходя из производственных мощностей", — сказал он.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.