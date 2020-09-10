Вакцинация от COVID-19 станет дополнением к паспорту и визе при путешествиях
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Вакцинация от коронавируса в ближайшие годы станет дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях, заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
"Вакцинация в ближайшие годы станет своеобразным дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях", — сказал Глаголев на брифинге.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
https://1prime.ru/business/20200910/832013012.html