МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Вакцинация от коронавируса в ближайшие годы станет дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях, заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

"Вакцинация в ближайшие годы станет своеобразным дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях", — сказал Глаголев на брифинге. Разработчик раскрыл схему получения 100% эффекта от вакцины "Спутник V"

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.