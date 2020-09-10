МОСКВА, 10 сен /ПРАЙМ/. Речной транспорт, который будет работать круглый год, запустят в Москве в 2021-2022 годах, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Отмечается, что речной транспорт станет частью системы городского транспорта. На нем будут действовать городские тарифы, карты "Тройка", льготы и социальные карты.

"В 2021-2022 годах мы запустим речной транспорт, который будет работать круглый год", — говорится в сообщении.