МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Обязательная вакцинация от коронавируса, которая в ближайшие годы станет обязательной при выезде за границу, не отразится на стоимости туров и не сможет повлиять на желание российских туристов выезжать на отдых за пределы своей страны, заявил РИА Новости председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере туризма, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев ранее заявил, что вакцинация от коронавируса в ближайшие годы станет дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

"Не думаю, что подобная мера повлияет на решение российских туристов отправиться на отдых за границу. Тем более, что это становится необходимостью. Пока такого нет, но для многих зарубежных направлений уже сейчас прививка от коронавируса была бы не лишней", — прокомментировал ситуацию Барзыкин.

"На стоимость туров такая мера повлиять не должна, так как большей части населения прививка о COVID-19 будет бесплатной. Если же кому-то придётся платить за неё, то не думаю, что это станет веской причиной отказываться от путешествия", — сказал он.