МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Геленджик и Махачкала, которые раньше не входили в топ самых популярных направлений для путешествий россиян внутри страны, теперь входят в первую десятку, говорится в исследовании "Сбербанк страхования" и сервиса поездок и путешествий Туту.ру, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Компании проанализировали данные об авиабилетах, которые были оформлены с 1 мая этого года на полеты по России в июне-августе. Самыми популярными российскими летними направлениями, как и в прошлом году, стали Крым, Сочи и Анапа, выяснили аналитики. В первую пятерку также вошли Санкт-Петербург и Краснодар.

"Немного укрепил свои позиции Калининград, который поднялся с 8 на 6 место в рейтинге, поменявшись с Минеральными Водами. В топ-10 популярных направлений в этом году также попали Геленджик и Махачкала, которые в прошлом году были за пределами десятки", — сообщается в исследовании. Симферополь расположился на седьмом месте, как и годом ранее. Из топ-10 выбыли Ростов-на-Дону и Екатеринбург, занимавшие в прошлом году 9 и 10 места соответственно.

Больше всего поездок пришлось на август — 46,7%. Доля путешествий в июле составила 37,3%; на этот месяц пришелся пик ранних бронирований, который обычно происходит в мае.

Кроме того, цены на авиабилеты в этом году оказались почти на четверть ниже, чем в прошлом. Средний чек на билеты по России туда-обратно составил около 12 тысяч рублей, снизившись на 24%, следует из данных исследования. Самое заметное падение (43%) произошло на направлении Москва — Санкт-Петербург. Билеты из Москвы в Махачкалу, Минеральные Воды и Краснодар подешевели примерно на 30%, на морские курорты (Симферополь, Сочи, Анапа, Геленджик) — на 17-20%.

Вместе с оживлением туристического рынка начали расти и продажи страховых полисов для путешественников, отмечает "Сбербанк страхование" на основе своей статистики. В июле количество оформленных в компании полисов выросло в 3,6 раза по сравнению с июнем, в августе — в 1,7 раза по сравнению с июлем.