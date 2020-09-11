МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Минтранс РФ допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году, пишет в пятницу РБК со ссылкой на обновленный проект транспортной стратегии министерства.

По данным РБК, Минтранс предлагает ввести бесплатный проезд в общественном транспорте при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.

"Эта схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со "всех категорий пользователей дорог", включая дорожную сеть городских агломераций. Но в стратегии не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог", — поясняет издание.

Как указано в документе, с которым ознакомилась газета, внедрение механизма "пользователь платит" поможет финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать ее использование перевозчиками и населением. "В том числе (механизм нужен) для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах", — пишет издание, ссылаясь на проект стратегии.

Газета добавляет, что Минтранс предлагает в населенных пунктах стимулировать жителей ездить на немоторизированных видах транспорта (велосипеды, самокаты), а в районах массовой застройки активно развивать внеуличный транспорт (метро и легкий рельсовый транспорт).

Предыдущую версию новой транспортной стратегии Минтранс направил в правительство в конце марта, но тогда ее отправили на доработку. Как рассказал источник издания, близкий к правительству, в первоначальной версии документа не было предложений о бесплатном общественном транспорте и механизме "пользователь платит". По его словам, сам проект еще на стадии обсуждения, его финальная версия будет внесена в правительство в феврале 2021 года.