МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Союз потребителей России направил в Минпромторг предложение о введении двойных ценников в магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, пишут "Известия".

Это не позволит производителям хитрить с упаковкой — например, в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока, а в емкость для десятка яиц класть девять. Сейчас ритейлеры могут сами выбрать, указывать им стоимость единицы товара или единицы веса.

В Союзе потребителей отметили, что двойной ценник поможет потребителям сравнивать стоимость продуктов, напитков, бытовой химии, парфюмерии, косметики и других товаров, конкурирующих между собой. Сейчас это далеко не всегда возможно.